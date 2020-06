Direction générale des Impôts et des Domaines: Signature des contrats d’objectifs et de performance

A cet effet, le ministère des Finances et du Budget s’aligne à ce nouveau dispositif de gestion qui s’applique désormais dans toute l’administration publique sénégalaise. C’est dans ce sillage que la Direction générale des Impôts et des Domaines a initié le Programme "Yaatal"

Au bout de ce processus, un Cop a été élaboré pour chaque direction. Leur structuration est harmonisée et ils sont constitués d’un préambule et de six (6) parties, à savoir le diagnostic sectoriel de l’état de la structure concernée, les objectifs opérationnels ou spécifiques, les actions et activités retenues, la présentation des leviers d’actions, le cadre de pilotage et les dispositions particulières. A chaque contrat, sont annexés le Plan de travail annuel et le Tableau de bord opérationnel

En effet, le Directeur général est responsable de la mise en œuvre de ce programme devant le ministre des Finances et du Budget. A leur tour, chaque directeur rend compte du contenu du Cop qu’il a signé avec le Directeur général et qui met à sa charge la réalisation d’un certain nombre d’actions et d’activités prioritaires. De ce fait, le dialogue de responsabilité qu’institue le Yaatal est bien lancé