Directive au Khalife général des Baye Fall : Serigne Mountakha « expulse » la politique de la ville sainte de Touba La politique et ses dérives entachent largement le Sénégal et la ville Sainte de Touba n’échappe pas à ce qui semble être une règle. Extrait d’un entretien avec Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, le khalife général des Baye Fall, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, le khalife général des mourides, donne ici une directive aux Baye Fall, pour « expulser » toute activité politique de la ville de Touba.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Juin 2023 à 23:02 | | 0 commentaire(s)|

Magnifiant le rôle de veille et de sauvegarde de cette entité du mouridisme, Serigne Mountakha déplore ces activités qui, même si elles sont permises et validées ailleurs, entachent l’image de la cité religieuse. C’est ainsi qu’un ordre est donné à cette avant-garde du mouridisme de veiller à y mettre fin !



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook