Directrice de la coopération à la commission de protection des données personnelles Zoom sur Mme Fall, Diéguy Diop ... Elle est la Directrice de la Coopération à la commission de protection des données. Juriste en droit des affaires, elle a occupé avec brio des postes clés dans plusieurs institutions, au Sénégal, en Afrique, en Europe et même aux Etats-Unis/ Leral.net avec wipeoples.net revient avec vous sur le parcours d’une dame de fer au sourire agréable : Mme Fall, Diéguy Diop

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 17:28 | | 0 commentaire(s)|

Mme Fall, Diéguy Diop une dame de fer, pourquoi ?

Parce qu’elle est une ancienne syndicaliste et membre de la coordination des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint Louis. Elle est membre fondatrice de l' Amicale des Amazones de l'université Gaston Berger.



Pour qui connait le combat des pensionnaires de cette prestigieuse université pour le respect de leurs droits, mais aussi leur rigueur dans une conduite juste et contributive à l’essor du Sénégal, mais aussi du continent africain, les leaders issus de cette institution prestigieuse, être choisi parmi ses dirigeants d’association est un lourd tribut.



Présidente des Amazones de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (promotion des droits de la femme en particulier et des droits de l’étudiant en général), elle était aussi Membre de la Commission sociale des étudiants de Saint-Louis et aussi Membre de la Coordination des étudiants de Saint-Louis



Aujourd'hui une femme entrepreneur, Dieguy Diop Mme Fall est avant tout Juriste de formation en droit des affaires, elle occupe le poste de Directrice de la coopération à la commission de protection des données personnelles.



Détachée au Ministère de la santé a la section de la recherche et au comité d'éthique. Diégui est aussi dans la politique dans sa région, Saint Louis où elle siège en tant que conseillère départementale à Saint Louis





Sur le volet Education et Formation, Mme Fall a une Maîtrise en Sciences Juridiques, option Droit des Entreprises privées, (Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal) mais un Master en cadre Pro Manager en Banque-Assurance à EPICOM (Montpellier)

Pour rappel elle a eu son Baccalauréat, option : économie et sciences physiques (

Lycée Limamou Laye, Guédiawaye, Sénégal)

Diplôme du jeune forestier à Saint-Louis (programme de lutte contre la sécheresse)



Comme annoncé plus au haut en Afrique, elle a suivi un Formation des jeunes libéraux en collaboration avec la fondation Fredrich Nauumann (Côte d’Ivoire), 2010, sans oublier celle « train to train » sur le libéralisme en une journée (Mali), 2011.

En Europe, Mme Fall, Diéguy Diop de 2005 à 2007 a suivi une Formation universitaire à Montpellier et à Paris et participé à la formation CSW au siège de l’ONU avec le Ministre d’État chargé du Genre (2010)



Parcours Professionnelles

Sur son riche parcours professionnel, nous vous livrons quelques points que voici illustrant une riche expérience qu’elle compte valoriser pour l’essor du Sénégal et même du Continent africain :



Chef du Bureau de la Coopération de la Commission de protection des Données Personnelles



Conseiller juridique du Président de la Commission de protection des Données Personnelles



Conseiller juridique à la Société des Mines de fer du Sénégal Oriental MIFERSO



Conseiller technique juridique du Président du Conseil Économique et Social du Sénégal



Chef de cabinet du Ministre d’État chargé du Genre et des relations avec les Associations Féminines Africaines et Étrangères



Gestionnaire adjointe au Bureau des marchés et engagements du Ministère de la Famille de la Solidarité Nationale de l’Entreprenariat Féminin et de la Microfinance

Conseiller clientèle, agent multifonction : gestion de portefeuille et moyens de paiement (SGBS – Dakar)



Conseiller, accueil : gestion des moyens de paiement, (Crédit Lyonnais – Montpellier)



Service administratif : mise en place d’une facilité de trésorerie commerciale (Banque Courtois, Montpellier – France)











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos