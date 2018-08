Dis donc Thérèse ! Heureusement que le ridicule ne tue pas !

Tes propos tenus à l’égard de Ton père Alioune Badara CISSÉ, ce mardi 14 août 2018 m’ont paru sarcastiques, puérils et remplis de regrets. Car dire qu’ABC manque de courage politique relève de pures balivernes si ce n’est tout simplement de la mauvaise foi. Il va de soi de te rappeler ton passé récent, durant lequel Ton père Alioune BAdara CISSÉ a œuvré pour la reconnaissance de ton engagement et tes actes au sein de l’Alliance pour la République (APR), parti jadis mis sur pied pour un Sénégal épris de justice, de paix et de développement harmonieux. Il t’a toujours chérie, conseillée, protégée et accordée une attention particulière pour ton ascension au sein de l’Alliance pour la République de même que ton implantation dans ton dit fief.



Alioune Badara CISSE (ABC) ne se rabaissera jamais pour répondre à tes attaques effrontées, ni à celles du laudateur Abdou Mbow ou autres quémandeurs de menu fretin auprès de votre présumé Sauveur, Macky Sall. Ce dernier n’osera jamais défier publiquement ABC, ni le citer nommément, car ayant compris que son complexe à son égard est connu de tous les Sénégalais et des membres de l’APR.



Hélas, ton Sauveur susnommé a demandé aux jeunes de ne point reparler de l’alternance générationnelle, quand bien même tu as déjà dépassé tes 35 ans, âge limite reconnu. A moins qu’une audience foraine t’aie donné une nouvelle date de naissance, charcutant des années de renaissance.



Néanmoins, ABC a des fils et filles de ta génération, capables de te remonter les bretelles et t’enseigner la courtoisie et les vertus de la vie. Rappelle-toi que les jeunes de la COJER sous la houlette dirigeante de Djily Seck et Mame Marieme Thiam Babou ont toujours questionné ta gestion financière calamiteuse et truffée d'irrégularités. Ces jeunes ayant toujours maintenu leurs valeurs morales, d'équité et d'éthique, t’ont chaleureusement montré le chemin de sortie par la grande porte. Honnie, tu l’as été certes, mais tu viens d'écorner ta fidélité à la faveur d’une République.



Ta nomination au poste de Directeur Général de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits n’a point épousé les contours du mérite académique et/ou professionnel face à la myriade d’Inspectrices d’Education, Conseillères académiques, Assistantes sociales et institutrices titulaires expérimentées laissées en rade. De ce fait, ABC, toujours courageux dans ses actes et démarche, ne te servira jamais d’escalier politique pour tes prétentions ministérielles et te recommande de panser tes carences linguistiques, comportementales, managériales et de gestion budgétaire, dénuées de tous soupçons.



Néanmoins, et malgré tout le tort que vous lui causez toi et tes congénères de rang, inaptes à comprendre l’essence de son discours, je sais que Maître Alioune Badara Cisse vous accorde son pardon en cette veille de la fête de l’Eid El Kebir. Quant à moi, je t’invite à bien tenir compte de ces conseils à l’avenir où tu seras tentée d’ouvrir ta bouche...













Ndey Roqaya Mbodj, Pôle Communication Mouvement ABCJAIME.