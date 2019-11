Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Discipliner un enfant têtu: Voici 3 manières à y arriver Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 13:03 | | 0 commentaire(s)| Beaucoup de parents pensent que l’entêtement est passager, il surgit lors de l’enfance et l’adolescence, mais ce comportement peut se manifester à n’importe quel âge, ça peut être parfois un trait de caractère de l’enfant, et c’est dans ce cas qu’il faut agir, voici 4 manières de discipliner l’enfant têtu.





Cela commence dès un très jeune âge, il faut d’abord comprendre les expressions de votre bébé, les trois premières années constituent une période critique en effet son cerveau est toujours entrain de se développer, il est alors possible d’identifier les premières caractéristiques d’un enfant têtu.



Votre bébé observe attentivement vos réactions, et essaie de les reproduire, donc il est déconseillé de garder toujours un visage froissé.



Changez son environnement :



Si votre bébé refuse de s’éloigner de la cuisine, au lieu de le punir, essayez de réaménager la maison de façon à la rendre sure et sécurisée.



Apprenez lui a être délicat :



Parmi les comportements fréquents chez les nourrissons, le fait de mordre, de frapper et de donner des coups de pieds, ils le font généralement dans le but de voir vos réactions, il est alors important de lui apprendre à être délicat et que ces gestes blessent les autres.



Redirigez son attention :



Si vous remarquez que votre enfant est sur le point de faire quelque chose de mal, appelez le par son prénom et essayez de redirigez son attention vers une chose qu’il aime, son jouet ou son doudou par exemple.













Source : cocoon.ma





