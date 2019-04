Discours à la Nation : L’analyste politique Yoro Dia note Macky Sall

Avant-hier, le chef de l’Etat a adressé un message à la Nation à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance. Un discours d’une dizaine de minutes qui a séduit Yoro Dia, journaliste et analyste politique, lequel pense que « c’est l’une des déclarations les plus importantes depuis que Macky Sall a accédé à la magistrature suprême ».



« Quand le président nous dit que le développement est désormais le nouveau sens l’indépendance, c’est là qu’il faut creuser. Et en termes simples, le Président nous rappelle qu’un pays ne peut pas se proclamer souverain, avoir tous les attributs d’indépendance et ne pas se donner les moyens de son indépendance… », note-t-il dans L’Observateur. Et d’ajouter que « le président a bien raison de rappeler que le développement économique doit être synonyme d’indépendance. Parce que dans le monde où nous sommes, tu ne peux pas tendre la main à l’Occident et vouloir faire preuve d’orgueil ».



Par ailleurs, Yoro Dia souligne qu’ « un pays ne peut pas se développer dans le désordre et le président a bien fait d’inscrire dans ses urgences la lutte contre les occupations anarchiques, l’insalubrité entre autres ».

