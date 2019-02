Discours à la permanence du Pds : Wade accuse et menace Macky Sall

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Février 2019 à 00:08 | | 0 commentaire(s)|

Me Wade est à Dakar. L’ancien président est arrivé cet après-midi à bord d’un vol spécial accompagné de Me Amadou Sall et Pierre Goudiaby Atépa. De l’aéroport à la permanence de son parti située sur la Vdn, le Pape du Sopi a eu droit à un accueil chaleureux. Ses partisans et sympathisants se sont fortement mobilisés le long de son trajet pour saluer son cortège. S'exprimant devant la foule à la permanence de Omar Lamine Badji, Wade a porté de graves accusations contre Macky Sall , son entourage et son régime.



Nous y reviendrons.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos