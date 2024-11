Discours du DG de l’Apix lors de la visite au Sénégal, de Madame British Johnson, Coordinatrice de Prosper Africa

L’intégralité du discours du DG de l’Apix, lors de la visite au Sénégal, de Madame British Johnson, Coordinatrice de Prosper Afric, et du lancement du portail de commerce US Africa Trade Desk



« Mesdames et Messieurs, chers invités, chers partenaires,



C’est avec une grande fierté et un immense honneur que nous accueillons aujourd’hui, la délégation de Prosper Africa au Sénégal. Cette visite marque un jalon essentiel dans l’approfondissement du partenariat économique entre le Sénégal et les États Unis et dans notre ambition commune de créer des opportunités économiques dynamiques et durables, au bénéfice de nos deux nations, en parfaite harmonie avec notre Vision « Sénégal 2050 : Agenda National de Transformation Systémique ».



Mesdames, Messieurs, distingués invités,



Permettez-moi de rappeler que depuis 2019, l’initiative Prosper Africa a permis de concrétiser plus de 2 400 accords dans 49 pays, pour une valeur totale de 120,3 milliards de dollars. Ces résultats témoignent de l’ampleur des possibilités offertes et de l’engagement des États-Unis à renforcer le commerce et l’investissement sur le continent africain.



Ce partenariat s’ajoute aux accords de coopération existants entre le Sénégal et les États-Unis, notamment à travers l’African Growth and Opportunity Act (AGOA). Ce programme, en ouvrant aux pays africains, y compris le Sénégal, un accès préférentiel au marché américain, a permis d’exporter des milliers de produits sans droits de douane. Bien que les exportations vers les États-Unis ne représentent actuellement que 0,5% des importations américaines en provenance d’Afrique subsaharienne, l’AGOA a joué un rôle clé dans le développement de notre économie, en soutenant des indicateurs tels que la capacité de production, la maîtrise des coûts et l’accès aux marchés pour notre secteur privé.



Mesdames, Messieurs, Chers invités,



Les échanges entre nos deux pays illustrent déjà la vitalité de nos liens économiques. En 2023, le volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et les États-Unis a atteint des niveaux significatifs, avec 173,8 milliards de FCFA d’importations vers le Sénégal et 94,3 milliards de FCFA d’exportations vers les États-Unis.



Par ailleurs, les investissements directs américains se sont élevés à 349,1 milliards de FCFA entre 2016 et 2022, soit environ 49,9 milliards de FCFA par an, plaçant les Etats-Unis parmi nos principaux partenaires économiques.

Prosper Africa incarne ainsi l’engagement des États-Unis à accroître les échanges commerciaux et à renforcer les investissements bilatéraux avec le Sénégal.



Nous espérons que le portail US Africa Trade Desk présenté aujourd’hui ne se limitera pas aux grandes entreprises mais qu’il bénéficiera également aux PME et start-ups en leur offrant un accompagnement stratégique pour saisir les opportunités d’exportation vers le marché américain, en facilitant l’accès aux ressources de Prosper Africa pour identifier des partenaires potentiels et obtenir des financements adaptés à leurs projets. En effet un engagement envers les petites et moyennes entreprises est essentiel pour la diversification de notre économie et la promotion une croissance inclusive.



C’est pourquoi Mesdames, Messieurs les opérateurs économiques, je vous invite à tirer pleinement profit des opportunités offertes par cette plateforme.



Afin de répondre aux exigences de qualité et de volume du marché américain, nous développons activement des Zones Économiques Spéciales (ZES) qui positionnent le Sénégal comme une plateforme stratégique vers les États-Unis. Ces ZES contribuent à accroître notre capacité d’exportation en créant un environnement compétitif et attractif pour les investisseurs étrangers.



À l’APIX, nous nous engageons à créer un environnement favorable aux investissements. Nous mettons en place des initiatives concrètes pour attirer les investisseurs, notamment américains et renforcer l’attractivité du Sénégal comme destination privilégiée pour les affaires en Afrique de l’Ouest. Cette ambition de créer un cadre de collaboration solide et durable avec Prosper Africa, s’aligne parfaitement avec notre Vision Sénégal 2050 qui promeut des partenariats stratégiques dans des secteurs à fort potentiel tels que la santé, les technologies de l'information, et les infrastructures logistiques.



En témoigne la récente visite de SEM Bassirou Diomaye FAYE, Président de la République, à la Silicon Valley pour encourager des collaborations dans le secteur numérique. Nous aspirons à faire du Sénégal un hub technologique régional en partenariat avec les entreprises américaines, conformément à notre Vision « Sénégal 2050 ». Ensemble, nous avons l’opportunité de stimuler l’innovation et les TIC pour faire de notre pays un acteur majeur de la transformation numérique de la région.



Mesdames et Messieurs, Chers partenaires,



Ensemble, nous avons l’opportunité de bâtir des collaborations durables et mutuellement bénéfiques entre nos secteurs privés respectifs. Cette visite marque une étape décisive vers une coopération renforcée, qui profitera à nos économies et à nos populations. Ce partenariat avec Prosper Africa représente une contribution majeure à notre développement économique, non seulement pour le Sénégal, mais pour toute la région.



Travaillons ensemble pour un avenir plus prospère, en consolidant notre engagement en faveur d’échanges économiques dynamiques, inclusifs et durables.



Je vous remercie. »