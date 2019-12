Discours du chef de l’Etat : la Raddhho Tamba attend la baisse des prix de l’électricité et annonce une marche demain En ces temps de contestation sociale, le discours de fin d’année du président de la République est très attendu. Notamment par la section de la Radhho de Tambacounda. Le coordonateur de la Raddho à Tamba, Badara Tine, espère que le président Macky Sall annoncera la baisse des prix de l’électricité et la libération de Guy Marius Sagna et ses camardes. Il a annoncé que la Radhho prendra part à la marche initiée par le collectif Nio Lank, demain 1er décembre, déjà été autorisée par les autorités préfectorales.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2019 à 08:07 | | 0 commentaire(s)|



