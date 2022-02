Discrimination à l’égard des femmes: la recommandation du Président Sall...

En réunion du conseil des ministres hier, le chef de l’Etat a demandé Discrimination à l’égard des femmes: de veiller à la préparation minutieuse de l’examen du 8e rapport périodique du Sénégal devant le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, prévu le 10 février prochain.



Quant aux ministres de la Santé et de l’Action sociale, de l’Enseignement supérieur, des Finances et du Budget et celui de la Formation professionnelle, ils sont invités à proposer un dispositif permanent de facilitation de l’accès à la spécialisation médicale des médecins sénégalais.



Par ailleurs, le conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi relative au statut général des fonctionnaires ainsi que le projet de décret portant fixation de la date des élections législatives, renseigne L'As.