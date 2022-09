Discrimination au ministère de la Santé : And Gueusseum dit halte à l'abus de pouvoir On va vers une jonction des luttes entre les blouses blanches et les travailleurs des collectivités territoriales. L’annonce du directoire de l’alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (Asas) And Gueusseum qui dit halte à l'abus de pouvoir et à la discrimination de la Directrice générale des Établissements de santé (Dges).

Vendredi 16 Septembre 2022

Au lieu de s'atteler à mettre fin aux conflits et aux pratiques qui gangrènent les Établissements publics de Santé en boostant la réforme hospitalière qu'elle malmène en permanence, la Directrice générale des Établissements de santé (Dges) s'illustre encore, selon «And Gueusseum», négativement en produisant une circulaire discriminatoire privant des catégories d'agents d'augmentations de salaire.



Pourtant, rappellent ces organisations syndicales, le protocole d'accords gouvernement-syndicats de la Santé auquel elle fait référence dans sa lettre du 12 septembre 2022 n'évoque pas expressément le décret (n°2018-1430), contrairement à ses manœuvres restrictives et privatives d'indemnités à son personnel par une interprétation manquant totalement de générosité.

