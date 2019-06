Disparition : José Antonio Reyes est mort dans un accident de la route Passé notamment par le Real Madrid, l'Atlético, Arsenal ou le Séville FC, José Antonio Reyes est mort ce samedi dans un accident de la route. L'ancien international espagnol avait 35 ans.

C'est un jour d'une infinie tristesse pour les amoureux des gauchers élégants. José Antonio Reyes est mort, ce samedi, à seulement 35 ans. Le milieu offensif a perdu la vie dans un accident de la route, comme l'ont indiqué les médias espagnols et son club formateur, le Séville FC.



Passé pro avec le club andalou en 1999, Reyes a fait ses grands débuts la même année à seulement 16 ans, contre Saragosse. Après être devenu l'un des leaders offensifs du Séville FC, il a connu sa première sélection avec la Roja en 2003, avant de rejoindre Arsenal lors du mercato hivernal. Un transfert qui lui a permis de faire partie de l'équipe des Invincibles et de remporter la Premier League en 2004.



Reyes jouera deux saisons et demie avec les Gunners, avant d'être prêté au Real Madrid, en 2006-2007. Il rejoindra ensuite l'Atlético de Madrid où il gagnera deux Ligues Europa et évoluera jusqu'en 2012, étant prêté entre-temps une saison à Benfica (2008-2009). Il fera ensuite un retour couronné de succès avec son club formateur, qui prendra fin en 2016.



Après une seule saison passée avec l'Espanyol Barcelone, Reyes aura connu une fin de carrière plus difficile, sous les couleurs de Cordoba, du Xinjiang Tianshan Leopard et d'Extremadura, qu'il avait rejoint en 2019.



En 19 ans à fouler les terrains pro, Reyes aura empilé 5 Ligues Europa (2 avec l'Atlético, 3 avec le Séville FC), un record absolu, 1 Supercoupe d'Europe (buteur face à l'Inter en 2010), 1 Liga (avec le Real), 1 Championnat d'Angleterre, 1 Coupe d'Angleterre et 1 Community Shield. L'international espagnol aura également porté les couleurs de la Roja à 21 reprises, pour 4 buts, et disputé la Coupe du monde 2006.











