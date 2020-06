Disparition de Abdoulaye Sèye « Moreau »/ Baba Tandian, Pdt SLBC : « C’est une grande perte pour le monde du basket »

L’ancien président de la Fédération de Basket, Baba Tandian, assistant ce matin à la levée du corps d’Abdoulaye Sèye « Moreau » adresse à la famille du basket toutes ses condoléances. Ainsi, il reconnaît que c’est une grande perte pour le monde du basket. « Abdoulaye Sèye « Moreau » est un monsieur qui a servi le basket. Il s’est sacrifié pour le basket de son pays et celui mondial. C’est le 1er Sénégalais à avoir dirigé le basket mondial. Cela mérite d'être souligné », renseigne l’actuel président de Saint Louis Basket Club.



A travers son nom, Baba Tandian a adressé ses sincères condoléances et celles de son club à la famille du défunt, particulièrement, à sa sœur, Astou Sèye, 1ère vice-présidente de Saint louis Basket.



Sous ce registre, il présente les condoléances au Maire de Saint Louis, Mansour Faye à toute la population Saint-Louisienne, à la famille du basket et, au président de la Fédération de basket, Me Babacar Ndiaye et, aux supporters du basket.



Priant pour une légèreté de la terre au défunt, Baba Tandian a émis le souhait de voir Dakar Arena porter le nom d’Ablaye Sèye « Moreau ».



