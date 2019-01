Disparition de Sala : La police abandonne les recherches

La police de Guernesey a annoncé ce jeudi après-midi, l'arrêt des recherches pour retrouver le footballeur de 28 ans, disparu depuis lundi soir.



Les recherches s'arrêtent pour tenter de retrouver Emiliano Sala, disparu depuis lundi soir alors qu'il effectuait dans un avion de tourisme le voyage entre Nantes et Cardiff. Depuis ce jour, la police de Guernesey s'est mise en quête de le retrouver, ainsi que le pilote présent à ses côtés. En vain.



Via un communiqué dévoilé ce jeudi, les recherches sont terminées, ce qui rend quasi nulles les chances de retrouver les victimes et notamment le footballeur de 28 ans. «Nous avons passé en revue toutes les informations disponibles (...) et avons pris la décision difficile de mettre fin aux recherches», a annoncé la police, soulignant que les «chances de survie à ce stade sont infimes ».













Sport24

