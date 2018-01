Disparition de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké: « Le Sénégal vient de perdre un illustre défenseur de l’Islam, un chantre de l’unité des confréries », selon le SEN de l’APR

Suite au rappel à Dieu du Khalife général des Mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République (APR), l’ensemble des militants et responsables du parti, ont, dans un communiqué, présenté leurs condoléances à la communauté mouride et à la Ummah islamique.



« Avec la douloureuse disparition de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, le Sénégal vient de perdre un illustre défenseur de l’Islam, un chantre de l’unité des confréries, un bâtisseur de paix et de concorde. Il avait inscrit sa mission et sa vie dans l’ascétisme, la générosité, la piété et l’altérité, incarnant ainsi les valeurs positives qui doivent innerver notre vivre ensemble et féconder notre pratique religieuse conformément aux recommandations divines et à la Sunna du Prophète Mahomet (PSL) », note-t-il sur le communiqué, par la voix de leur porte-parole.



Priant pour le repos au paradis du khalife, ils ont aussi parlé des œuvres du défunt, « soufi avéré comme peuvent en attester sa vie terrestre et ses enseignements, fervent disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, le vénéré Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké aura également marqué son khalifat et son époque, par un grande œuvre de modernisation de la ville sainte de Touba, la construction de la Grande mosquée de Massalikoul Jinaane à Dakar ».



Par le biais dudit communiqué, l’ensemble des responsables et militants de l’Alliance pour la République ont réitéré leurs condoléances, tout en exprimant leur soutien au nouveau khalife, « l’ensemble des responsables et militants de l’Alliance pour la République à l’unisson du Président Macky SALL et de notre communauté nationale, réitèrent leurs condoléances attristées à la nation sénégalaise et expriment au nouveau Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, leur soutien et leur solidarité, dans sa noble mission, en lui souhaitant une longue vie et une excellente santé ».









Le Porte-parole national