Disparition de la Reine de Sipo: L’ASPT rend hommage à un trésor de la Destination L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) a appris avec beaucoup de tristesse et de compassion, que Fatou Mané, la reine nonagénaire de Sipo, une des îles du Saloum, a tiré sa révérence le mardi 12 avril 2022.

L’ASPT et tous les acteurs du secteur, rendent hommage à une femme exemplaire, pleine d’humanisme, qui a contribué de façon inestimable à la renommée et à l’attractivité des îles du Saloum auprès des touristes du monde.



Sa disparition est une grande perte pour la Destination Sénégal, dont elle a toujours été une égérie, une icône. Des touristes du monde entier vouent à cette grande dame, un amour profond, car elle a su distribuer tout le long de son vivant, sa joie de vivre et ses prières à tous les visiteurs. L’ASPT et les acteurs du secteur lui avaient déjà rendu hommage de son vivant, au mois de juillet dernier, en magnifiant son rôle fondamental dans la promotion des îles du Saloum.



Un nouvel espace d'accueil avait été construit en son honneur, afin qu’elle puisse recevoir ses hôtes dans de meilleures conditions. La reine de Sipo continuera, même après sa disparition, à symboliser les valeurs cardinales qui caractérisent la société sénégalaise. Elle a toujours été le pont entre trois cultures qui cohabitent pacifiquement au sein de l'île de Sipo, à savoir le mandingue, le diola et le sérère.



Dotée de pouvoirs mystiques, elle fût la gardienne du bois sacré, la responsable des prières de la communauté Niominka et la guérisseuse pour toutes les femmes du village.



Grâce à elle, l’île de Sipo a tiré profit du tourisme solidaire, avec des lots de nourritures, de fournitures scolaires et d’innombrables cadeaux que les touristes du monde entier faisaient parvenir au village.





