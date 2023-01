Disparition du Pape émérite Benoit XVI : Une délégation du PDS était à la messe de requiem pour le défunt Pape Suite à la disparition de Sa Sainteté le Pape Émérite Benoît XVI et après le message de condoléances du Président Karim Wade envoyé depuis le Qatar où il se trouve en exil, une forte délégation du Parti Démocratique Sénégalais ( PDS) dépêchée par le Secrétaire national, Maître Abdoulaye Wade, s'est rendue le Jeudi 5 Janvier 2023, à la Cathédrale de Dakar Notre Dame des Victoires, à l'occasion de la Messe de Requiem à l'intention du défunt Pape.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Janvier 2023 à 20:59 | | 0 commentaire(s)|

D’après la note d’information reçue, la délégation du PDS conduite par le Chef de Cabinet du Président Abdoulaye Wade, M. Alioune Diop accompagné de plusieurs députés et hauts responsables du Parti, a exprimé toute sa compassion et présenté les condoléances du Président Abdoulaye Wade, du candidat Karim Wade et du PDS à Monseigneur Benjamin Ndiaye Archevêque de Dakar, à Son Excellence Monseigneur Waldemar Stanisław Sommerta, Nonce Apostolique au Sénégal et à toute la communauté catholique, suite à la disparition de Sa Sainteté le Pape Émérite Benoit XVI.



C’est ainsi qu’en présence des nombreux disciples venus assister à la messe, Monseigneur l'Archevêque de Dakar a salué la présence de la délégation du PDS, magnifié la visite et formulé des prières à l'endroit du Président Abdoulaye Wade, de Karim Wade et des membres de la délégation.



Voici les images partagées par la cellule de communication du parti.









MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook