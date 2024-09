Disparition du Professeur Mbow : Un pilier de la démocratie sénégalaise tire sa révérence, selon l’APR Le Sénégal est en deuil après le rappel à Dieu du Professeur Amadou Makhtar Mbow, ce 24 septembre 2024. Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l'Alliance Pour la République (APR) exprime sa profonde tristesse et rend hommage à un homme dont la contribution à l'indépendance du Sénégal et à la consolidation des institutions républicaines restera gravée dans les mémoires.

Le SEN salue avec respect le parcours exceptionnel du Professeur Mbow, homme d'État, homme de paix et figure de consensus, dont la sagesse et la disponibilité ont toujours servi le Sénégal. Son engagement sans faille pour le développement démocratique et institutionnel du pays s’est manifesté à travers des moments clés de l’histoire récente.



Selon le communiqué, en tant que Président du Comité des Assises Nationales, il a su orchestrer des réflexions profondes sur le dialogue politique sénégalais. Par la suite, le Président Macky Sall lui confia la présidence de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI), qui proposa des réformes majeures ayant mené à la révision de la Constitution en mars 2016, dans le but de renforcer les institutions du pays.



Le SEN n’oublie pas non plus son rôle de diplomate émérite, premier Africain à diriger une agence onusienne, l'UNESCO. Par son charisme et son expertise, le Professeur Mbow a porté haut les couleurs du Sénégal sur la scène internationale, contribuant au prestige et à la crédibilité du pays.



L’Université Amadou Makhtar Mbow, située à Diamniadio, est un hommage vivant à cet illustre fils du Sénégal, témoin de l’impact indélébile qu’il aura eu sur le siècle et l’histoire de la nation, ajoute-t-il.



En cette douloureuse circonstance, l'APR présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à la nation sénégalaise. Que son âme repose en paix dans l’éternité divine.



