Disparition du principal du CEM Ousmane Ngom de Thiès: un collègue fait des révélations C’est la grosse consternation au CEM Ousmane Ngom de Thiès depuis la disparition de son principal Sadiouka Mbodji, dimanche dernier. Ce lundi, il n’y a pas eu cours au CEM, les élèves et le corps professoral a tenu, ainsi, à témoigner leur solidarité au Principal. Toutefois, un de ses collègues qui s’est confié à la Rfm, a révélé que l’homme supportait mal le décès de sa mère. « Il souffrait depuis le décès de sa mère. Une fois, il m’a dit, ‘’Doyen, des fois, j’ai des trous de mémoire’’ », a-t-il déclaré. Les recherches continuent, toutefois, pour retrouver le professeur d’histoire et de géographie de 59 ans.

