Disparition mystérieuse d'un gendarme et d'un agent des Renseignements militaires (Document et photo) Le parquet du Tribunal de Grande Instance Hors classe tient à informer l'opinion de l'ouverture d'une enquête judiciaire confiée à la Brigade Prévôtale de la gendarmerie nationale à la suite de la disparition de l'Adjudant-chef de la Gendarmerie, Didier Badji en service à l'Inspection Générale d'Etat et du Sergent Fulbert Sambou, qui a servi au 5ème Bataillon d'Infanterie, de la Direction des Renseignements militaires, fait savoir un communiqué du Procureur de la République, parvenu à Leral.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la disparition des susnommés a été signalée dans la soirée du samedi 19 novembre 2022 déclenchant immédiatement des recherches par toutes les unités compétentes du pays.



La géolocalisation des appareils des disparus a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises rocheuses du Cap Manuel où on été retrouvés par ailleurs un filet de pêche tendu, des restes d'appât de crevettes, ainsi que des chaussures appartenant aux susnommés.



La Brigade Prévôtale qui s'est immédiatement transportée sur les lieux a procédé aux constations d'usage à l'effet d'élucider les circonstances précises de ces disparitions.



D'ores et déjà, les unités d'enquêtes ainsi que les Sapeurs Pompiers et la Marine Nationale ont été engagés dans les recherches pour retrouver lesdites personnes qui ne sont pour le moment que portées disparues, informe le document.



