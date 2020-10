Disparue depuis le 16 septembre dernier, la basketteuse B. K. réapparait et parle d'enlèvement

Un ouf de soulagement pour les proches de B. K., âgée de 18 ans. Disparue depuis le 16 septembre 2020, la jeune fille qui évoluait à Thiaroye Basket club (TBC), a été retrouvée. Elle s’est présentée elle-même, avant-hier, de son propre gré, au commissariat de police de Guinaw Rails à Thiaroye.



Selon "L'Observateur" qui vend la mèche, devant les limiers, elle évoque un enlèvement pour expliquer sa disparition. Elle raconte: « C’est à la sortie du centre socio-éducatif Apix, situé non de l’autoroute à péage, qu’un véhicule s’est garé à mes pieds avant de m’entraîner de force ». Ensuite, elle a été obligée par ses ravisseurs d’inhaler un produit soporifique qui l’a plongée dans un sommeil profond, avant d’être conduite dans une maison pleine de filles.



Dès lors, moult interrogations se bousculent dans la tête des gens, à savoir s'il y a eu enlèvement ou pas. La police poursuit son enquête.

