Dissolution de Pastef, Benno, Oignon, Niger... Abdou Karim Fofana sans détour, sans gants avec Leral Tv ! Invité de Leral TV et face au journaliste Birahim Touré, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, mais aussi Porte-parole du Gouvernement , Abdou Karim Fofana s’est prononcé sur les faits dominants de l’actualité sénégalaise et même au-delà.

Sur la dissolution du Pastef, Benno et le choix de son candidat, l’oignon qui se fait rare et très cher sur le marché, mais aussi la CEDEAO face au coup d’état au Niger, fidèle à son style, le porte parole du gouvernement y est allé sans détour, ni gants…



Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Août 2023 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

Mais auparavant, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, a salué et magnifié le travail professionnel du groupe Leral, avec ses reportages en profondeur du Sénégal, ouvrant des analyses et débats à l’image des grandes chaines européennes. Et comme l’a expliqué Birahim Touré qui est revenu sur parcours professionnel à l’entame de cet entretien, pour apporter un éclairage sur les sujets de l’heure et toucher une large tranche de la population sénégalaise, les échanges sont Wolof….

