Dissolution de l’Assemblée nationale : Me Pape Mamaille Diockou salue la décision et appelle à la mobilisation pour les législatives anticipées Me Pape Mamaille Diockou, président du Mouvement "Sénégal NAFA" et membre de la coalition "Diomaye Président", a exprimé son soutien enthousiaste à la décision du président Bassirou Diomaye Faye de dissoudre l'Assemblée nationale et de convoquer des élections législatives anticipées, prévues pour le 17 novembre 2024.

Dans une déclaration sur sa page Facebook, Me Diockou a salué cette initiative : « Je salue avec grand plaisir la décision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de dissoudre l'Assemblée nationale et de fixer les élections législatives au dimanche 17 novembre 2024 ».



Pour lui, ces élections anticipées représentent une opportunité de renforcer la légitimité politique, notamment après le triomphe de la coalition "Diomaye Président" lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Il a souligné : « Cette élection anticipée marquera un tournant essentiel après notre victoire du 24 mars ».



Me Diockou a également insisté sur la nécessité d'une Assemblée nationale alignée avec les ambitions du Président Faye et du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. « Nous avons besoin d’une Assemblée nationale en phase avec la vision du Président de la République et du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko », a-t-il déclaré.



Pour conclure, il a réaffirmé son soutien à la majorité présidentielle tout en appelant les Sénégalais à se mobiliser en vue des prochaines échéances électorales. Il a clôturé son propos en ces termes : « Vive le Président de la République ! Vive le Sénégal ! Vive la majorité présidentielle ! ».



