Dissolution de l’Assemblée nationale: TAS réclame aux 7 sages, le contenu de l’avis reçu par le Président Diomaye Faye

Thierno Alassane Sall ne lâche pas l’affaire. Le leader de la République des valeurs (Rv) a adressé, ce lundi, une lettre aux 7 sages, dans laquelle il demande la « mise à disposition d’une décision du Conseil », relativement à la dissolution de l’Assemblée nationale.



« Dans le Journal de 20H de la Rts1, en date du 29 août dernier, Monsieur Ousseynou Ly, porte-parole et chef de la cellule digitale de la présidence de la République, a déclaré que le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel pour avis et a obtenu une réponse notamment sur la date à compter de laquelle l’Assemblée nationale pourra être dissoute », s’est fondé le député non-inscrit.



S’appuyant, en outre, sur une jurisprudence du Conseil qui note que « les décisions » de cette « haute instance s’imposent erga omnes » et que « toute personne le désirant devrait pouvoir y avoir accès, d’autant plus qu’il s’agit de l’interprétation des dispositions de la Constitution », TAS réclame donc le contenu de l’avis déjà entre les mains du Président Diomaye Faye.













Bes Bi