Dissolution pressentie de l’assemblée nationale : Babacar Ba met en garde contre les risques

Le président du Forum du Justiciable appelle par ailleurs à la prudence face à l’option politique lourde de conséquences que constituerait la dissolution hâtive de l’Assemblée nationale. Aussi, met-il en garde contre les risques budgétaires et démocratiques d’une telle décision.



Face à cette éventualité qui agite la scène politique sénégalaise, Babacar Ba a appelé à la prudence et au dialogue. « Si le président de la République dissout l’Assemblée, il le fera en toute légalité. Mais ce sont les conséquences d’une telle dissolution qui devraient attirer notre attention», a-t-il souligné.



Le président du Forum du Justiciable a alerté contre les risques potentiels, notamment l’impossibilité de voter le budget 2025 dans les délais si l’Assemblée était dissoute. Il a également évoqué les contraintes légales liées aux délais d’organisation de nouvelles élections. « Les acteurs politiques doivent se mettre autour d’une même table pour essayer de voir comment organiser des élections en toute transparence et dans un contexte de paix », a plaidé l’invité de Baye Omar Guèye, appelant à privilégier l’intérêt supérieur de la nation.



SudQuotidien