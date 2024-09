Dissolution, sorties de Ibrahima Sy et de Cheikh Omar Diagne… : La Cds tire sur Diomaye Faye et appelle à un «grand front républicain»

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2024 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

La Confédération pour la démocratie et le socialisme (Cds) dénonce certaines pratiques au sommet de l’Etat, comme la déclaration du ministre de la Santé, qui dit privilégier les militants de Pastef dans ses recrutements et les propos de Cheikh Oumar Diagne contre les religieux.



Dans un communiqué, parcouru par "Bes Bi", cette organisation de partis de gauche fustige «la démarche politique» du Président Diomaye Faye, qui avait pris un décret convoquant ainsi les députés pour les besoins de la Déclaration de politique générale le 13 septembre, avant de se « dédire publiquement », par une dissolution de l’Assemblée nationale. And Jëf/A, le Pit, la Ld, le Rta-S, Udf/Mboolo-mi et Cie, appellent, par conséquent, à la constitution d’un « grand front républicain sans exclusive, pour faire face », en vue des élections prochaines

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook