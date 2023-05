Distinction de la revue Research : Pr Souleymane Mboup meilleur microbiologiste du Sénégal

Bes Bi qui nous livre l’info souligne que Research permet aux médecins, pharmaciens et scientifiques de publier leurs études biomédicales et leurs observations, afin de les diffuser au sein de la communauté scientifique, sans obstacle.



Les articles sont soumis à un processus d’évaluation par les pairs (peer-review). La publication est mensuelle.



Pr Mboup a effectué des recherches sur le syndrome d’immunodéficience acquise, la virologie, l’immunologie, les virus et les maladies virales. Il a également contribué, à travers l’Iressef, à la lutte contre la pandémie du Covid-19 aussi bien au Sénégal que dans d’autres pays africains.