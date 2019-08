Distribution de l’eau: Les travailleurs de la Sde menacent d’assoiffer les populations Les travailleurs de la Sde réclament une augmentation de 15% des parts de l’Etat après le nouveau contrat d’affermage accordé à Suez. Sans quoi, ils menacent de priver d’eau Dakar et les autres villes du pays jusqu’au mois de décembre prochain, selon "Enquête", qui affirme que les syndicats de la société fixent à l’État un ultimatum jusqu’au 18 août prochain, pour satisfaire leur demande.

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Août 2019 à 11:45

Dans le nouveau contrat d’affermage, il est mentionné que l’État détient 25% du capital, le nouveau fermier 45%, les employés de la Sde se contenteront de 5% et l’actionnariat populaire 25%, souligne le journal. Les travailleurs de la Sde jugent ces 5% faibles et exigent une augmentation du pourcentage, pour une meilleure représentation dans le Conseil d’administration.



La réforme du secteur de l’eau en 1996, avait consacré 5% du capital à l’État, 5% aux agents du secteur (Sones, Sde et Onas), 57,83% à la Sde et 32,17% aux privés sénégalais, rappelle le journal.

