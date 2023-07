Distribution des prix au Prytanée militaire de Saint-Louis: 300 enfants de troupe primés pour l'édition 2023 La cérémonie traditionnelle de distribution des prix d'excellence aux élèves du Prytanée militaire de Saint-Louis a eu lieu ce vendredi. Elle a été présidée par le ministre des forces armées Me Sidiki Kaba , en présence du ministre de l’eau et de l’assainissement Serigne Mbaye Thiam, ancien enfant de troupe, et d'autres autorités administratives militaires et paramilitaires. En plus de la présence du Général de corps d’armée, chef d’Etat major général des armées Mbaye Cissé, il a été noté celle de l’amicale des anciens enfants de troupe, de parents d’élèves et invités.

Pour cette année, trois cent (300) prix et distinctions ont été remis aux élèves les plus méritants et aux professeurs ayant obtenus les meilleurs résultats au concours général.



Cette édition 2023 coïncide avec la célébration du centenaire de l’école mais aussi le départ du colonel Mamour Sarr qui passe le témoin au colonel Abdoulaye Mbengue, ancien enfant de troupe de la promotion 1990.

En marge de la cérémonie, le ministre Me Sidiki Kaba a visité la buanderie de l’école, avant d’inaugurer la nouvelle salle informatique offerte par l’Association des Anciens enfants de Troupe Sénégalais de Bingerville (RCI), et la salle FRAC où les enfants de troupe apprennent la conduite et qui porte le nom du ministre Serigne Mbaye Thiam.



A l'issu de cette cérémonie, Me Sidiki Kaba a dit toute sa fierté de constater les brillants résultats obtenus par les enfants de troupe du prytanée militaire Charles N’Tchorere de Saint-Louis en citant comme exemple le jeune Ameth Babou qui a eu une moyenne de 19,33 /20 au Bfem. Non sans féliciter le CEMGA , le général Mbaye Cissé pour le soutien qu’ils apportent à l’école, ainsi que l’encadrement, les professeurs et toutes les bonnes volontés qui ont permis d’obtenir ces excellents résultats au concours général.



Adama Sall (Saint-Louis)



