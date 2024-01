L'objectif manifeste de cette tactique, est de détourner l'attention des électeurs des enjeux essentiels de l'élection, notamment la bonne gouvernance, les aspects économiques et les politiques sociales.



Cette stratégie de diversion, en suscitant diverses réactions au sein de l'opinion publique, engendre simultanément l'indignation et la suspicion. Néanmoins, la détermination inébranlable du peuple sénégalais à exercer son droit de vote en toute lucidité, persiste, signe d'une maturité démocratique indéniable.



L'affichage d'une appréhension palpable et d'un manque de sérénité au sein des partisans du pouvoir sortant, particulièrement ceux de Macky Sall, soulève des interrogations quant à la solidité de leur assise politique dans cette période décisive.



Il demeure impératif, en dépit de cette controverse artificielle, de garder une perspective claire sur les enjeux primordiaux de l'élection présidentielle. Les électeurs, désabusés par l'approche chaotique de Macky Sall, aspirent à des propositions de programmes substantielles et à des débats d'une portée intellectuelle plus élevée, évitant ainsi les querelles stériles de borne-fontaine.



L'utilisation délibérée de cette stratégie de diversion illustre une intention manifeste, de susciter un climat d'instabilité politique.



Par ailleurs, elle soulève des interrogations quant aux répercussions internationales de cette controverse, avec le potentiel d'influencer l'image du Sénégal à l'échelle mondiale.



Dès lors, un appel pressant à la maturité politique s'impose.



Les électeurs sénégalais aspirent à des débats constructifs, marqués par la profondeur intellectuelle, plutôt qu'à des joutes verbales dénuées de substance.



Malgré cette tempête politique, la résilience de la candidature de Karim Meïssa Wade demeure, conférant à l'élection présidentielle un caractère décisif pour l'avenir démocratique du Sénégal, où le bilan chaotique de Macky Sall sera inéluctablement au cœur des délibérations.











Momar Dieng Diop, Espagne