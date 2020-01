Division dans les rangs de Noo Lank: ‘’Tout le monde est d'accord, sauf … ‘’

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

Noo Lank persiste et signe. Il n'y aura pas de rencontre avec le président de la République alors que Guy Marius Sagna et les autres camarades sont en prison. La presque totalité des leaders, membres de cette plateforme sont unanimes sur cette question, sauf un seul. C'est du moins ce qu'affirme le coordonnateur du collectif, Aliou Sané. Une manière pour les responsables de Noo Lank de réfuter toute idée de division largement diffusée par la presse.



‘’La difficulté avec des collectifs citoyens comme Noo Lank c’est qu’on ne sait pas ceux qui arrivent et pourquoi ils arrivent. On ne peut exclure personne et après, c'est très compliqué de gérer les uns et les autres. Cette posture a été discutée démocratiquement dans toutes les instances. Il y a eu une personne d'un mouvement citoyen qui a exprimé la volonté et la position d'aller rencontrer le Président Macky Sall. Pour lui, c'est une opportunité’’, rapporte Alioune Sané, sur de Zik Fm.





Pour le "Y en a marriste", le mouvement est démocratique et la discussion s'est faite de manière libre. Ainsi, Aliou Sané considère que si la personne veut rencontrer le Président Sall, il est libre de le faire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos