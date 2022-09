Divorce Macky-Mimi Touré: Cheikh Tidjane Youm, Yewwi Askan Wii donne les raisons Cheikh Tidjane Youm, un des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, a évoqué le divorce entre le président Macky Sall et Aminata Touré. Si Macky Sall a viré et humilié Mimi Touré de la sorte, c’est parce qu’il sait que sa tête de liste a été battue.

Cheikh Tidjane Youm déclare que Benno Bokk Yakaar a perdu les élections et Macky Sall le sait. C’est uniquement pour cette raison qu’il s’est permis d’humilier Mimi Touré.



« Ca confirme la défaite de Benno lors des législatives et le stratagème que Macky Sall avait mis en place pour avoir les 82 députés. Après le scrutin, Macky était hors de lui et a demandé à son ministre de l’Intérieur de lui trouver la majorité.



Ceci confirme encore que Macky Sall a volé les élections. La nomination de Amadou Ba, par ailleurs, a été faite pour éteindre le feu dans l’arène beige-marron », a-t-il ajouté.





