Divorce: Pape Diouf quitte définitivement "Prince Arts"

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Septembre 2019 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

Le divorce est consommé entre Pape Diouf et le Label de production "Prince Arts" dirigé par la frangine de Youssou Ndour, Ngoné Ndour.



D’après L'Observateur, les deux parties ont mis fin, hier, à leur compagnonnage. Et le leader de la "Génération consciente", qui a décidé de prendre son envol, s'est engagé avec la maison de disque Universal Afrique.

