Divorce: Pod et Lissa se sont séparés

Mardi 15 Octobre 2019

Alors qu’on les croyait inséparables, après une longue histoire d’amour qui a grandi en cachette et une année de mariage, Pod et sa femme Lissa divorcent et ne s’aimeraient plus !