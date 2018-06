Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Divorce : Toni Sylva et Aïda Bâ jouent les prolongations au Tribunal Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Juin 2018 à 08:32 | | 0 commentaire(s)|

Entre l’ancien gardien de buts Tony Mario Sylva et son ex-épouse Aïda Bâ, les prolongations de leur divorce se jouent à la barre du tribunal correctionnel de Dakar.



En effet, suite à leur divorce retentissant le 14 février 2012, suivi du partage des biens (puisque le couple s’était uni sous le régime de la monogamie et de la communauté des biens), Tony Sylva a trouvé qu’il a été lésé, car il s’est rendu compte que le partage n’a pas pris en compte les 50 millions F Cfa destiné à l’achat d’une maison qu’il avait remis à son ex-épouse.



Selon le plaignant, cette maison n’a jamais été acquise par la mère de ses trois enfants. Décidé à recouvrer cet argent, l’actuel entraîneur des gardiens de l’équipe nationale a décidé d’attraire son ex-épouse à la barre pour escroquerie. En l’absence du plaignant qui se trouve présentement en Russie pour les besoins de la Coupe du monde, l’affaire évoquée hier a été renvoyée au 26 juillet prochain.











L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager