Divorce d'avec la mouvance présidentielle: Assane Dia, un des pionniers de la coalition Macky2012, s’en va Un des pionniers de la coalition Macky2012, Assane Dia, par ailleurs président de «And Dolel Sénégal, parti du changement», annonce officiellement son départ de la mouvance présidentielle. Il a rejoint l’opposition.

L’ancien président du Conseil d’administration de la Société de Développement des Fibres Textiles du Sénégal (Sodefitex), a décidé d’aller grossir les rangs de l’opposition.



Face à la presse mercredi au siège de son parti à Guédiawaye, Assane Dia justifie son départ de Benno Bokk Yakaar, par la violation du pacte qui le liait avec le Président Macky Sall.



A l’en croire, le chef de l’Etat a trahi le pacte, en faisant la promotion des transhumants et en privilégiant une gestion familiale qu’il avait refusée à Me Wade.











