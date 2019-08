Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dix choses que vous ne savez pas sur l'après accouchement Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 12:07 | | 0 commentaire(s)| On vous aura prévenue...

Vous êtes maman ? Félicitations ? Après 9 mois de grossesse à voir votre corps évoluer,vous voilà enfin libérée… délivrée ! N’allez pas croire pour autant que tout est terminé.

Certes, vous avez fait le plus dur, mais il y a encore du travail. S’il s’agit de votre premier enfant, voilà 10 choses auxquelles il va falloir vous attendre après l’accouchement ! Et gare aux surprises post-partum peu glamour !

1- Votre moral va jouer au yoyo

Vous avez accouché d’un petit être en pleine forme, vous avez toutes les raisons d’être heureuse ! Et pourtant votre moral est au plus bas ! Vous avez envie de pleurer tout le temps, sans raison ? Et d’un coup, vous voilà euphorique.

Pas facile de gérer vos sautes d’humeur. Rassurez-vous, rien d’anormal ! Il s’agit juste du baby blues qui survient dans les trois jours après l’accouchement. Mais mieux vaut être prévenue, car ces troubles d’humeur sont déstabilisants. Pire que les montagnes russes.



2- La maternité n’est pas un hôtel 5 étoiles

N’allez pas croire que vous allez pouvoir vous reposer après l’accouchement. La maternité n’est pas un hôtel ! Entre les soins de bébé, les consultations des médecins, les biberons de bébé, les pleurs de bébé, vos nuits risquent d’être hachées. Allez, peut-être aurez-vous droit à 4 heures de sommeil avant d’être réveillée à 6 heures pour le petit déjeuner.



3- Vous ne rentrerez pas dans votre jean slim immédiatement

Prévoyez des vêtements amples après l’accouchement. Certes, vous vous serez délestée de quelques kilos, mais votre ventre sera encore mou et vous ne rentrerez pas immédiatement dans votre jean slim.

Evitez de prévoir des vêtements trop comprimés. Soyez à l’aise surtout pour vous occuper de bébé.



4- Vous serez obligée de porter des couches

L’une des surprises post partum et peu glamour que réserve l’accouchement consiste dans les saignements qui feront partie de votre quotidien pendant quelques mois.

Car oui, il vous faudra porter des couches et attendre que les tranchées passent ! Avant votre retour de règles. Alors autant dire que les culottes en dentelle, ce n’est pas pour tout de suite.



5- Vous devrez faire travailler votre périnée

Après l’accouchement, tous vos organes ont souffert. C’est un véritable marathon et une épreuve sportive. Alors vous ressentirez parfois des douleurs à l’utérus !

Tout simplement parce que ce dernier se remet en place. Ensuite, vous devrez procéder à des séances de rééducation de votre périnée pour éviter la chute des organes et ne pas devenir incontinente !

6- Vous ne serez plus le centre du monde

Autant vous y habituer tout de suite. Lorsque vous étiez enceinte, tous les regards étaient tournés vers vous et sur votre ventre. Lorsque vous aurez accouché, attendez-vous à ce que les choses changent. Vous n’intéresserez plus personne. Seul votre bébé deviendra le centre du monde. Eh oui, frustrant !



7- Vous devrez faire face à la réalité

Attendez-vous également à devoir supporter certains classiques ! Car votre famille, vos amis, votre entourage ne pourront s’empêcher de vous poser des questions ! L’accouchement s’est bien passé ? Il ressemble à son père ? Tu es en forme ? Préparez-vous mentalement !



8- Votre enfant n’est pas forcément joli

Crâne déformé, peau un peu jaune, taches rouges… bref ne soyez pas surprise si votre enfant n’est pas tel que vous l’imaginiez ! Un nourrisson n’est pas forcément mignon ! Alors évitez de vous dire que vous avez accouché d’un monstre et ne soyez pas traumatisée.



9- Etre mère n’est pas inné

Au début vous vous sentirez maladroite face à votre bébé, et vous aurez presque peur de le toucher tellement il est petit ! Vous craindrez presque de lui faire mal et de le casser, osant à peine soulever ses jambes pour changer sa couche.



Tous ces gestes ne sont pas innés, ils s’apprennent. N’ayez pas peur, vous vous sentirez une mauvaise mère au début mais avec le temps, vous pourrez acquérir des réflexes



10- Vous ne pourrez pas refaire du sport tout de suite

Eh non, de retour de la maternité, n’allez pas croire que vous pourrez courir, nager immédiatement ! Déjà, vous serez fatiguée à passer vos journées à vous occuper de bébé, et vous devrez attendre de passer par la case rééducation du périnée pour pouvoir pratiquer un sport de nouveau. Il faudra donc prendre votre mal en patience avant de pouvoir perdre vos kilos.











