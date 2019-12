Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dix conseils pour se maquiller comme une pro Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 13:33 | | 0 commentaire(s)| Découvrez les conseils pour réussir votre make-up et vous maquiller comme une pro.





Se maquiller à la manière d’une professionnelle du make-up est chose facile. Bien évidemment, il faut avoir de la méthode pour réussir son maquillage du visage, des yeux ou des lèvres. Pour le travail, une soirée ou une cérémonie particulière, chaque femme peut réaliser elle-même son make-up sans faire appel à une maquilleuse professionnelle. Des expertes donnent leurs conseils et astuces pour le choix et l’application du fond de teint, du fard à paupières, du blush ou de l’eye-liner. Découvrez également les bons gestes pour agrandir le regard ou rendre les lèvres plus pulpeuses. Il y a tant de façons de se maquiller. Ce sont des techniques de maquillage à refaire soi-même.



1- L’eye-liner



Pour avoir de beaux yeux pétillants, leur maquillage doit s’achever sur un trait d’eye-liner. Ce produit maquillant permet de donner de la personnalité au regard. Selon le mode d’application de l’eye-liner, vous pouvez agrandir vos yeux, allonger vos sourcils ou simplement parfaire votre maquillage des yeux. Afin de bien l’appliquer, un maquilleur professionnel vous donne dans ce tutoriel tous ses conseils avisés sur l’emploi de l’eye-liner. Ce produit habille sublimement les yeux le jour comme la nuit.



2- L’allongement des cils



Envie d’avoir des yeux de biche malgré vos cils trop courts ? Ces derniers ne risquent pas de pousser pour bientôt ? Comment alors allonger les cils afin de sublimer le regard ? Découvrez dans ce tutoriel de make-up tous les conseils avisés d’une maquilleuse professionnelle. Cette vidéo vous apprend alors à avoir de beaux cils longs en un clin d’oeil. Vous avez le choix en fait entre le mascara en caoutchouc et le faux cil. Ces accessoires vous permettront d’avoir des cils bien fournis et longs.

3- Le blush



L’étape du blush ne doit pas être négligée au moment de vous maquiller. Ce produit s’applique en touche finale du maquillage pour sublimer le teint. Son application s’effectue essentiellement avec un pinceau biseauté pour un rendu parfait et tout en finesse. Ce pinceau se glissera sur les pommettes en formant des 8. Ainsi, vous évitez un effet masque. Pour bien maîtriser l’application du blush, une maquilleuse professionnelle vous donne tous ses conseils dans ce tutoriel make-up. A vous le teint pétillant !



4- L’agrandissement du regard



Vous trouvez vos yeux trop petits ? Vous cherchez un moyen de les agrandir sans passer par le bistouri ? C’est tout à fait possible grâce à un jeu de maquillage. Dans ce tutoriel make-up, une blogueuse beauté livre son secret pour agrandir le regard. Afin d’intensifier et d’illuminer le contour de vos yeux, vous avez besoin de pinceau large pour une ombre à paupières claire, un pinceau fin pour une ombre à paupières foncée, un pinceau fin pour un dégradé de couleur et enfin un pinceau extrêmement fin pour la lumière. En un clin d’oeil, vous aurez un regard captivant. Illustration en vidéo !



5- Le maquillage des yeux bleus

La mise en valeur d’un regard océan peut paraître difficile. Pourtant, les yeux bleus peuvent tout se permettre en matière de maquillage. Toutes les couleurs conviennent parfaitement à cette couleur : gris clair, gris foncé ou gris bleu… Dans ce tuto make-up, un maquilleur professionnel donne alors ses conseils pour bien maquiller des yeux bleus. Pour ne pas rater le maquillage, l’idéal est d’accommoder la couleur du fard à la teinte des cheveux. Rien de plus simple, n’est-ce pas ? Démonstration en vidéo !



6- Le maquillage naturel



Le maquillage ne consiste pas toujours en l’application de plusieurs produits. Il est tout à fait possible de se maquiller tout en ayant une sensation de peau nue. Ce maquillage très discret se porte même tous les jours pour se rendre au travail. Pour l’adopter, découvrez dans cette vidéo les conseils d’une maquilleuse professionnelle pour faire un maquillage naturel appelé aussi maquillage nude. Ce make up apportera de la fraîcheur et de l’éclat à votre teint.



7- Le mascara



En touche finale du maquillage des yeux, le mascara permet d’allonger les cils tout en les recourbant à l’infini. Pour que ce produit maquillage sublime le regard, il faut savoir l’appliquer correctement. Trop de mascara risque en effet d’alourdir les yeux du fait de l’effet paquet. Aussi, pour vous aider, une maquilleuse professionnelle livre en vidéo la meilleure astuce d’application du mascara. Démonstration dans ce tutoriel de make-up !

8- Les lèvres pulpeuses



La chirurgie esthétique n’est pas toujours utile en vue d’avoir des lèvres pulpeuses. Il suffit de quelques jeux de maquillage pour obtenir une jolie bouche rouge bien charnue. Comme toutes les filles en rêve, voici une vidéo où une maquilleuse professionnelle dévoile son secret pour rendre les lèvres pulpeuses. Au lieu de faire souffrir les lèvres avec un bistouri, mieux vaut le chouchouter avec un crayon à lèvres, un rouge à lèvres et un gloss. Grâce à ces produits de beauté, à vous la bouche bien charnue et sublimement captivante.



9- Le maquillage des yeux marron



A chaque couleur des yeux son maquillage. Si les yeux bleus peuvent tout se permettre, il en est autrement s’agissant des yeux marron. La mise en valeur du regard noisette est assez délicate, notamment dans le choix des couleurs adéquates. Afin d’éviter toute erreur et de ne pas rater ainsi votre maquillage, la règle est de privilégier les nuances de violet. En revanche, bannissez les couleurs claires. Un maquilleur professionnel vous donne ses conseils d’expert pour réussir le maquillage de vos yeux marron.



10- La durée du rouge à lèvres

Il est plus facile de poser un rouge à lèvres que de le garder plus longtemps. Ce maquillage des lèvres risque de s’estomper à tout moment. Heureusement, la solution existe pour prolonger la tenue du rouge à lèvres. Une maquilleuse professionnelle vous montre justement la technique pour faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps. Grâce à un coup de crayon rouge, de rouge à lèvres et de poudre, vos lèvres resteront sublimes à longueur de journée. Démonstration en vidéo !















Source : Autre presse



