Dix signes que votre accouchement approche Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2019 à 12:05 | | 0 commentaire(s)| Quand bébé pointera-t-il le petit bout de son nez ? Si votre médecin vous a d'ores et déjà donné votre date présumée d'accouchement, il se peut que votre bébé décide de venir au monde un peu plus tôt (ou plus tard) que prévu. D'où l'importance de savoir reconnaître les signes qui annoncent que votre accouchement approche à grands pas !





1/ Des contractions régulières



Signe le plus révélateur que votre accouchement est sur le point de débuter : l’apparition de contractions régulières. Contrairement aux contractions de Braxton Hicks (susceptibles d’intervenir tout au long de la grossesse), les contractions du début de travail sont plus intenses, plus fréquentes, interviennent à des espaces rapprochés et surtout, sont régulières ! Ces contractions signifient que votre accouchement est sur le point de débuter. Il est donc temps de vous rendre à la maternité.



2/ la perte des eaux



Vous sentez un liquide clair, tiède et sans odeur couler le long de vos jambes ? Vous perdez sûrement les eaux ! Il est temps de vous rendre à la maternité ! Bébé n’est plus protégé des infections et le travail (s’il n’a pas déjà commencé) devrait débuter très prochainement.



3/ La perte du bouchon muqueux



Le bouchon muqueux vient « fermer » le col de l’utérus. Son expulsion correspond donc à un mouvement de l’utérus, comme sa dilatation ou bien des contractions. Vous avez remarqué la présence de ce petit amas de glaire ? Restez zen ! Chez la plupart des femmes, le bouchon muqueux est expulsé bien avant le début du travail, en général une semaine à 10 jours avant la rencontre avec bébé. Besoin d'être rassurée ? Parlez-en à votre médecin ou votre sage-femme.



4/Des envies pressantes d’uriner

Dans les dernières semaines précédant l’accouchement, bébé entame sa descente vers le bassin afin de se positionner dans le canal d’accouchement. Son déplacement peut intervenir 3 à 4 semaines avant le jour J pour les primipares ou seulement dans les heures qui précèdent le début du travail pour les femmes ayant déjà accouché. En descendant, bébé a sûrement tendance à appuyer sur votre vessie. Ce qui peut provoquer chez vous de pressantes et fréquentes envies d’aller faire pipi !



Pas la peine de paniquer pour autant : il vous reste encore quelques bonnes journées avant de partir pour la maternité !



5/ Des poumons plus légers



Suite à la descente de bébé vers le bassin, le fond de l’utérus qui comprimait jusqu’alors vos poumons se fait moins ressentir. Résultat : la pression que vous ressentiez pendant votre grossesse au niveau de vos poumons disparaît et vous avez l’impression de mieux respirer !



Là encore, profitez-en : si bébé arrive bientôt, il vous reste quelques bonnes journées tranquilles à savourer !



6/ Des maux de dos



L'accouchement approche et votre utérus se met en mouvement afin de s'y préparer. Ce qui, chez certaines femmes, provoque des douleurs dans le bas du dos. Fréquent pendant la grossesse, le mal de dos ne correspond pas toujours au début du travail s'il se présente seul. Mais couplé à d'autres symptômes, comme les contractions, il peut être le signe que l'accouchement approche.

7/Une énergie à tout rompre !



Bien que les médecins n’expliquent pas vraiment ce phénomène, de nombreuses mamans affirment avoir connu un regain d’énergie dans les jours ou les heures qui ont précédé leur accouchement. Là encore, profitez-en !



8/Des pertes vaginales plus épaisses



Dans les semaines ou jours qui précèdent l’accouchement, vos pertes vaginales peuvent paraître plus épaisses ou abondantes que pendant le reste de votre grossesse. Elles peuvent donc être le signe que l’accouchement approche Leur couleur, en revanche, ne doit pas changer. Si vous constatez que vos pertes rougissent et ont tendance à devenir plus liquides, faites un point avec votre praticien.



9/ Des selles plus fréquentes



La prostaglandine est un acide gras insaturé intervenant dans le phénomène des contractions utérines : cette hormone permet notamment la maturation du col de l’utérus. Mais cette dernière a également pour action la stimulation de l’intestin. Résultat : à l’approche de leur accouchement, les futures mamans ont généralement besoin d'aller aux toilettes plus régulièrement.



10/ Quand partir à la maternité ?



Chaque grossesse est différente et il en est de même pour le début du travail et des signes qui l’accompagnent. Ainsi, toutes les femmes ne ressentiront pas les mêmes symptômes. Néanmoins, deux signes doivent vous alerter : la perte des eaux et l’apparition de contractions intenses et régulières. En présence d’un de ces symptômes, un mot d’ordre : filez, sans plus attendre, à la maternité.











