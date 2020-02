Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dj Arafat: Son clip «Kong» fait plus d’un million de vues en seulement 5 jours Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 09:18 | | 0 commentaire(s)| Plus de 6 mois après sa brusque disparition, le boss de la Yorogang, Dj Arafat, vient de réaliser un incroyable record sur le réseau YouTube.





Quelques jours avant sa brusque disparition, Dj Arafat avait annoncé la sortie d’un single intitulé “Kong” ou ”la danse du gorille”. Un morceau dont le clip a finalement été dévoilé le mercredi 5 février 2020 après de nombreuses tractations entre Universal Music Africa et la Yorogang.



Le clip “‘Kong” a fortement été suivi sur le premier réseau social de partage vidéos YouTube au point de franchir le cap du million de vues en l’espace de 5 jours. L’œuvre qui totalise à cette date 1 118 299 vues avait été lancée dans un premier temps avant de se voir retirer pour des raisons non élucidées.



L’impressionnant record du clip malgré l’absence de son auteur a finalement convaincu Universal qui projette la réédition de son album « Renaissance ». Ce projet pourrait permettre à l’ancien boss de la yôrôgang de décrocher le disque d’or qu’il a tant convoité de son vivant.



