Dj Arafat: Son danseur Super, fait des révélations sur les derniers instants de sa mort Rédigé par leral.net le Mardi 15 Octobre 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)| Houon Ange Didier, alias Dj Arafat, la star du Coupé Décalé, une mouvance musicale créée dans les années 2004, est décédé il y a deux mois d'un accident de circulation. Cette mort tragique et brutale, fait encore parler les stars de ce mouvement.





Super, le jeune danseur du roi de la Chine (un autre de ses surnoms) a fait récemment des révélations sur la mort de son mentor.



Il a confirmé que son patron avait vraiment été boycotté avant sa mort, citant Molaré et Kenzo Cash Money, le président du comité des obsèques de Dj Arafat.



”Arafat a bel et bien été boycotté. Ils l’ont boycotté à cause de vous, les chinois. Ils l’ont boycotté parce qu’il a refusé de vous sacrifier”, a déclaré Super avant de revenir sur le tout dernier spectacle de Dj Arafat du 10 août à Treichville.



”Le jour de son dernier concert au Yelam’s à Treichville, c’est avec Kenzo qu’Arafat avait loué le matériel. Il lui avait déjà donné la moitié du prix de la location. C’est Molaré qui a appelé Kenzo Cash Money (président du Comité d’organisation des obsèques de DJ Arafat) le menaçant de ne pas nous envoyer ses appareils, et KENZO a fermé son téléphone pour ne pas que Dj Arafat puisse le joindre (…) Le matériel devait venir à 17 heures mais jusqu’à 23 heures, il n’y avait pas d’appareils…Et c’est ainsi que le grand Dj Arafat et ses managers sont allés tourner au Plateau pour chercher des appareils pour que le concert puisse se dérouler”, a révélé Super.



Super, et son compagnon Rufy ont été les derniers danseurs à être plus proches de Dj Arafat dans les derniers instants avant son décès.



Avec eux, il avait même effectué la dernière tournée européenne avant de rentrer à Abidjan pour la promotion de son single intitulé Moto moto.







