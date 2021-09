Djeddah Thiatoye Kao: Le corps d’un nouveau-né retrouvé au milieu des ordures

Un corps de nouveau-né de sexe masculin a été découvert lundi dans un tas d’ordures dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao. Selon le quotidien "Les Echos", la découverte macabre a été faite par un individu, chauffeur de son état. Ce dernier passait dans les parages lorsque son attention a été attirée par une odeur pestilentielle qui lui chatouillait les narines.



Ainsi, le chauffeur promena le regard autour de lui et se rendit compte que la mauvaise odeur provient davantage d’un tas d’immondices. Il jeta un coup d’œil sur les ordures et aperçut le pied d’un nouveau-né qui affleurait.



Surpris, il se retira en vitesse des lieux, fila droit au commissariat et alerta les policiers. Qui débarquent et découvrent l’horreur. Ils constatent que le cadavre du nourrisson en état de putréfaction avancée, était drapé d’un morceau de tissu de couleur noire et abandonné dans les immondices. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec pour les besoins d’une autopsie.













leSoleil.sn

