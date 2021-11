Djibril Ngom lâche des bombes sur Sonko et Adji Sarr, sur la stratégie de Pastef, mouille Bassirou Diomaye Faye Oeil pour oeil, dent pour dent. Djibril Ngom, lynché ce samedi sur les réseaux sociaux a encore remis une couche sur ses détracteurs dont Bassirou Diomaye Faye qu'il accuse de sortir toutes leurs conversations, qui sont du reste privées.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Novembre 2021 à 15:22 | | 5 commentaire(s)|

Toujours sur sa page Facebook, Djibril Ngom, le désormais apériste lâche: "Bassirou Diomaye Faye qui publie nos conversations entre lui et moi est plus ignoble que ce qu'il condamne. Il pouvait par la même occasion publier tout ce qu'ils nous disent en privé sur Sonko et l'affaire Adji Sarr, ainsi que la cabale montée et menée contre le responsable de communication de PASTEF qu'ils disent n'avoir pas le profil", a-t-il lâché.



Très amer, il poursuit les jets de pierre: "Ils pouvaient aussi partager toute la stratégie de PASTEF pour phagocyter tous les partis dans YAW et les amener à soutenir Sonko en 2024".



Pour finir, il pose cette question: "Qui nous a informé que Bara gaye du PDS est inscrit dans YAW, en passant par le PUR"?



