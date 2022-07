Djibril Wade! "Sadio Mané à donné 500 millions F CFA à GF, investi 7 milliards F CFA au Sénégal"

À l'occasion du Forum des jeunes de Grand-Dakar, tenu ce samedi 02 juillet 2022, à l'esplanade de Niary Tally, organisé par Ndèye Saly Diop Dieng, le président de la ligue sénégalaise de football, Djibril Wade, de se réjouir de l'initiative du ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants et appelle la jeunesse à se procurer des activités génératrices de revenus.



Selon lui, l'industrie de la culture et l'industrie sportive sont des activités importantes pour le développement d'un pays qu'on doit prendre en compte", comme la culture, le sport est une activité génératrice, pour le cas de Sadio Mané, c'est une idole aujourd'hui, mais rien qu'avant-hier, il a donné à Génération Foot une somme de 500 millions de FCFA et durant sa carrière de footballeur il a mis 7 milliards au Sénégal", a annoncé le président Djibril Wade.



il terminera par appeler la jeunesse au travail, à ne négliger aucun travail, quel que soit le genre de travail : boulangerie, mécanique entre autres activités.