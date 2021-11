Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Djiby Diakhaté, Sociologue: « Le « ñaam joodo » est une question de mieux-être et de mieux-vivre » Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Novembre 2021 à 19:23 | | 0 commentaire(s)|

L’être, l’identité remarquable et les opportunités



« Il faut comprendre le phénomène « ñaam joodo » sous trois angles. La première chose, c’est qu’on respecte l’être humain non pas parce qu’il a mais parce qu’il est. Il est donc valorisé. Alors que dans certains milieux, on est dans l’anonymat total parce qu’on a plus tendance à mettre l’accent sur le matériel que sur autre chose. Ici, les identités remarquables sont les personnes les plus aisées.



Dans des milieux comme Vélingara et Kolda, tout le monde a une identité remarquable. Vous sortez de l’anonymat parce que vous êtes un être humain. La deuxième chose, c’est la contribution apportée au bien-être de la communauté. Le plus souvent, les personnes qui arrivent dans ces localités sont des fonctionnaires, qui apportent une contribution, une plus-value au bien-être collectif, par le savoir qu’ils distillent et l’accompagnement qu’ils font pour certaines personnes.



La troisième chose, c’est que dans le cadre de la décentralisation, on doit se rendre compte qu’il n’existe pas de localité sans opportunités. Dans ces localités, l’individu atteint une certaine sérénité de l’âme. Ce n’est pas rien, c’est quelque chose dont certains ont besoin. On ne peut le mesurer que lorsqu’on sort du tourbillon urbain et se rend dans ces localités-là. On se rend compte alors qu’il y a un trésor.



Et ce trésor-là, ce sont les ressources paix, tranquillité et sérénité. Et ces dernières deviennent de plus en plus rares dans un monde en tourbillon. Sous ce rapport, il serait bien que la décentralisation soit arrimée autrement, qu’on essaye de montrer les facettes attractives de certaines localités, à travers un marketing territorial.







