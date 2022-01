Djiddah Thiaroye Kao: Mamadou Guèye de Bby promet une commune inclusive et participative

doit tirer la meilleure partie des programmes de l’Etat comme Promovilles, le Pacasen et le projet des 100.000 logements

Nous allons créer un Conseil consultatif de développement (Ccd), qui regroupera les organisations communautaires de base (ocb), les associations sportives et culturelles (asc), les organisations de femmes, les organisations de jeunes, ainsi que les délégués de quartiers, les membres de la diaspora et les autres identités remarquables de la commune.



Nous allons aussi mettre en œuvre une plateforme numérique d’échanges et de partages sur les questions liées au cadre de vie et au développement de la commune. Cette plateforme sera adossée au site web de la commune. De plus, il sera mis en place des outils pour recueillir les avis, suggestions et critiques sur la gestion de la commune

Il s’agit pour nous, de réhabiliter les bassins de rétention tout en les sécurisant, afin qu’ils ne soient plus un danger, ni pour les enfants ni pour les animaux.



Nous allons trouver les financements pour en faire des espaces de loisirs, nous allons aussi renforcer le plaidoyer auprès de l’Onas, pour le redimensionnement du réseau d’assainissement qui polarise Pikine et Guédiawaye et accompagner sa mise aux normes en luttant contre les multiples agressions constatées. Nous allons assurer, auprès de l’Etat, le plaidoyer pour la couverture progressive des quartiers qui ne disposent pas de réseau d’assainissement; travailler à l’assèchement des bassins et à leur réutilisation comme espaces de vie