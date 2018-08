Djiddah Thiaroye Kaw : des conseillers municipaux et des responsable du Pds et du Grand Parti courtisés par l’Apr

S’il y a deux partis de l’opposition qui doivent surveiller leurs arrières au niveau de la Commune de Djidah Thiaroye Kaw, ce sont bien le Parti démocratique Sénégalais (Pds) et le Grand parti (Gp). Car des conseillers municipaux et responsables locaux de ces partis reçus en audience vendredi dernier par le patron de l’Apr Macky Sall, sont en train d’être courtisés pour qu’ils déposent leurs baluchons dans les prairies marron-beige. Une audience qui s’est tenue également en présence d’Henri Mendy, président de la jeunesse chrétienne de Pikine, Omar Sanokho de la Ld et d’autres mouvements.



Pour ce qui est des élus locaux et responsables libéraux, il s’agit entre autres d’Alla Diop deuxième adjoint, Adji Codou Ka, Ibrahima Kane. Concernant le Grand Parti, il s’agit de Samba Diongue et de Pape Sarr. Pour ces élus locaux libéraux qui risquent de quitter le Pds, cela risque d’être une grande perte pour cette formation politique et plus particulièrement, pour le maire Cheikh Dieng, actuellement en charge des élections du Pds. Ce dernier est contesté par certains de ses « frères » de parti, qui ne sont plus en odeur de sainteté depuis l’avènement des élections locales. Il s’agit d’Oulimata Guèye, et Ndèye Fatou Ndeup, première adjointe au maire et qui ont même déserté les locaux de la mairie depuis belle lurette.



Toutefois, Mamadou Badiane le coordonnateur local du Grand parti de Djiddah Thiaroye Kaw, joint au téléphone pour sa version des faits, dit ne pas être au courant de l’audience.



Cependant nos sources nous signalent que ces conseillers municipaux de l’opposition vont incessamment tenir un point de presse pour officialiser leur démission.











Walf Quotidien

