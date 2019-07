Dmédia, Bougane Guèye Dany perd encore une icône de la télé….

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Juillet 2019 à 00:18 | | 0 commentaire(s)|

Les vagues de départs à la boite de Bougane Guèye Dany, Dmédia, se multiplient. Tout récemment, de nombreux journalistes et animateurs ont quitté le groupe.



Gagnesiry Guèye, l’animatrice depuis 7 bonnes années de l’émission “Fem ci keur”, avait quitté depuis longtemps Dmdéia.



Absente depuis le mois de Ramadan, Gagnesiry ne revient plus. C’est ce mardi que certains de ses téléspectateurs et téléspectatrices ont compris qu’elle avait démissionné.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos