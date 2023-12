Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Docteur Mouhamadou Habib Sy Jamil, orthopédiste: Un marabout médecin référence, source d'inspiration Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2023 à 08:45 | | 0 commentaire(s)| « Allez jusqu'à la quête du savoir où qu'il soit, jusqu'en chine s'il le faut », disait le prophète psl. Cette recommandation, Dr Mouhamadou Jamil Sy l'a appliquée au pied de la lettre. Un marabout qui sait combiner esthétique et éthique avec une prestance unique. Un médecin orthopédiste et de l'âme, il ne prescrit pas seulement, de soin médicamenteux. Mais aussi, des paroles sage qui réconfortent l'esprit et apaise l'âme.

Docteur Habib Sy Jamil, également professeur à la faculté médecine de l'Université cheikh anta Diop était le chef de service de l'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital général de Grand Yoff. Un excellent professeur admirait unanimement par les étudiants de Fac médecine. L'un des illustres fils de Serigne Moustapha Sy Jamil, autant dire que la famille de Seydi El Hadj Malick Sy dispose de toutes les ressources nécessaires.



Son amour pour l'orthopédie est né alors qu'il était étudiant. Un médecin chevronné et expérimenté, Dr Habib Sy Jamil ne supporte pas de voir une personne malade. Pour lui le consulter doit aboutir la guérison. Un homme rigoureux, strict et respectueux. Une source d'inspiration pour tous, son ombre continuera de guider la jeune génération à la FMPOS et HOGIP, dont il fait partie des premiers médecin.



Dr Habib Sy Jamil est le trait d'union entre le spirituel et le temporel, la tradition et la modernité. Point de frontière pour Serigne Mouhamadou Habib Sy Jamil. Très ancré dans la doctrine tidiane et ouvert au monde extérieur. C’est un homme effacé qui fait énormément de bien dans la discrétion, un pédagogue au véritable sens du terme. C’est aussi, un homme super généreux dans le partage de connaissances, très didactique.



Un homme exemplaire et valeureux, un personnage atypique, très professionnel et méticuleux. Un docteur rompu à la tâche qui fait son métier avec amour, abnégation et humilité. Etant petit fils de Cheikh Seydi El hadj Malick Sy, il pouvait pourtant se vanter de ses origines.







