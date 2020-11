(Document) Dossier médical de la maladie mystérieuse: Voici les résultats ! Ce mardi 17 novembre 2020, l’équipe du District de Mbao composé du MCD, du Point Focal Surveillance et d’un technicien de laboratoire, a fait une descente au poste de santé de Thiaroye-Sur-Mer à la suite des notifications par l’infirmier-chef de poste de cas multiples de dermatoses reçus en consultation.

Il s’agit de pêcheurs migrants âgés de 13 à 46 ans, de sexe masculin, résidant à Saint-Louis, Diogo,Fass Boye et Thiaroye-sur-mer et présentant des lésions dermatologiques variées siégeant au visage, aux extrémités et parfois au niveau des organes génitaux externes. L’investigation révèle que le premier cas âgé de 20 ans, a été reçu en consultation le 12 novembre 2020, avec comme symptomatologie: éruption cutanée vésiculeuse non généralisée, tuméfaction du visage, sécheresse des lèvres et rougeur des yeux.



Il n’a pas été noté de cas graves. L’interrogatoire des patients révèle qu’il y aurait des cas similaires dans les maisons mais également partis en mer. Les patients révèlent qu’ils auraient été contaminés au contact de l’eau de mer. Le dermatologue, venu en appoint, a fait un examen clinique des patients et un résumé de la situation à savoir: Des lésions d’impétigo à localisation périnarinaire et péribuccale



• Des lésions papuleuses ombiliquées par endroit localisées aux extrémités (pieds et mains)

• Des érosions localisées au niveau des organes génitaux externes (testicules et gland) Hyper hémi conjonctivale,

• Céphalées,

• 2 Fièvre

• Œdèmes du visage surmonté de micro papules chez certains prurigineuses.

• Les constantes varient entre: TA:13/09et08/06mmhg

• Température: 36°à38°5C Pouls:76 à 54 bpmn Hypothèses diagnostiques: Eczéma aigu, Covid, Varicelle, Syndrome pied-main bouche.









